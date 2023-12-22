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Расстрелянная в Ленобласти собака умерла
Сегодня, 17:19
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Расстрелянная в Ленобласти собака умерла

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После "расстрела" собака напоминала решето.

В деревне Малое Карлино погибла собака, которую расстрелял живодер. Она умерла в ветеринарной клинике. Об этом сообщили зоозащитники в группе помощи животному в социальной сети "ВКонтакте".

Как написала активистка в "Группе помощи расстрелянной собаке Марте",  после "расстрела" собака напоминала решето.

Всё разбито, пули в лёгком, в кишечнике, в голове, везде. Не могу сейчас ничего писать. Чуть позже. Мы старались, но не смогли её спасти. Прости нас, беги по радуге.

Елена, зоозащитница

Волонтеры планируют обратиться в полицию. Сейчас они собирают заключения ветеринаров. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что в Красносельском районе пропала собака, ждущая своего хозяина с СВО.

Фото: ВКонтакте / Группа помощи расстрелянной собаке Марте

 

Теги: жестокость, малое карлино, расстреляли собаку, собака марта
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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