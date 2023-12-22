В Красносельском районе пропала собака, ждущая своего хозяина с СВО

Ее похитили в деревне Низино Ленобласти.

В Красносельском районе Петербурга ищут собаку по кличке Ава, которая ждала своего хозяина, уехавшего на СВО. Ее похитили в деревне Низино Ленобласти, рассказали очевидцы в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" во "ВКонтакте".

В Низино Аву все знают. Берут домой, иногда она ночует, но все равно убегает на остановку. Но один ужасный человек 7 марта решил ее взять с собой из Низино в город, покататься. И оставил там в Красносельском районе. Поиски ее до сих пор не увенчались успехом. Жительница деревни Низино

Отмечается, что собака к незнакомцам не подходит, ее правое ухо "будто немного обрезано". Ава маленькая и не агрессивная. По предварительным данным, в субботу, 9 марта, она была в районе железнодорожной станции "Сергиево", может быть в Красносельском районе.

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Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург