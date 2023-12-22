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В Красносельском районе пропала собака, ждущая своего хозяина с СВО
Сегодня, 21:18
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В Красносельском районе пропала собака, ждущая своего хозяина с СВО

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Ее похитили в деревне Низино Ленобласти.

В Красносельском районе Петербурга ищут собаку по кличке Ава, которая ждала своего хозяина, уехавшего на СВО. Ее похитили в деревне Низино Ленобласти, рассказали очевидцы в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" во "ВКонтакте".

В Низино Аву все знают. Берут домой, иногда она ночует, но все равно убегает на остановку. Но один ужасный человек 7 марта  решил ее взять с собой из Низино в город, покататься. И оставил там в Красносельском районе. Поиски ее до сих пор не увенчались успехом. 

Жительница деревни Низино

Отмечается, что собака к незнакомцам не подходит, ее правое ухо "будто немного обрезано". Ава маленькая и не агрессивная. По предварительным данным, в субботу, 9 марта, она была в районе железнодорожной станции "Сергиево", может быть в Красносельском районе. 

Ранее на Piter.TV: в 2024 году на поддержку городских приютов Петербург выделит почти 5 млн рублей.

Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: деревня низино, пропала собака
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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