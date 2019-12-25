Под Петербургом ищут белую собаку с окровавленными лапами

Собака породы акита ину была в голубом ошейнике, отзывается на кличку Юки.

Под Петербургом и в самом городе с 7 декабря ищут пропавшую собаку. Как рассказали в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" хозяева, "девочка породы акита ину белого цвета, по кличке Юки" убежала с участка на территории ДНП Берёзовая Роща в поселке Песочный.

В тот злополучный день собака играла на участке со вторым псом, но тот вернулся домой, а Юки пропала. Отмечается, что собака в голубом ошейнике чипирована, кормит щенков. В последний раз ее видели в тот же понедельник в Осиновой Роще – у животного были окровавлены лапы.

Подростки сфотографировали. Пытались на детской площадке собаку запереть, но она вывернулась и убежала от них. помогите придержите если кто увидел собака ранена. хозяева (орфография и пунктуация авторов сохранена)

По словам владельцев, два дня поисков успехом не увенчались, но петербуржцы надеются на помощь горожан.

Фото: Алеся Жук, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"