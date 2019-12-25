Племенные коровы и быки из Ленобласти поборются за звание лучших в России.

Ленинградская область представит своих лучших племенных животных на российской агропромышленной выставке "Золотая осень – 2026". Мероприятие пройдет с 7 по 10 октября в московском "Тимирязев Центре".

В составе делегации региона будут 6 животных, которые ранее стали победителями племенных конкурсов и чемпионами Ленинградской области. На выставке они поборются с представителями хозяйств из других регионов России за звание лучших представителей своих пород.

Ленобласть представят 2 коровы голштинской породы из хозяйства "Кобраловский", 2 айрширские коровы из хозяйства "Березовское", а также 2 быка абердин-ангусской породы мясного направления из "Спутник-Агро" и крестьянского фермерского хозяйства Лобан.

Выставка "Золотая осень" пройдет в России в 28-й раз. Первое подобное мероприятие состоялось в 1999 году под названием "Возрождение российского села". В 2000 году за выставкой закрепили статус ежегодной Российской агропромышленной выставки и название "Золотая осень". Мероприятие традиционно приурочено ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Ранее мы сообщали, что Финляндия построила подземный город для экстренной эвакуации населения в случае военного противостояния с Россией.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области.