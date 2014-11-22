The Times: Финляндия готовится к ядерной войне с Россией

Власти в Хельсинки создали сеть подземных бункеров для экстренной эвакуации населения.

Финляндия построила подземный город в рамках подготовки к противостоянию с Россией и защите от возможного ядерного удара со стороны Москвы. Соответствующей информацией поделились британские журналисты в своей статья для издания The Times. Авторы материала заметили со ссылкой на сотрудника отдела безопасности Юкка-Пекки Шродеруса, что пространство такого подземного города может быть сдано в аренду местными властями для того, чтобы оно приносило пользу в мирное время.

Хельсинки может выглядеть как обычная скандинавская столица, но под его улицами скрывается подземный город из 5,5 тысячи убежищ, что хватит для размещения почти миллиона человек в случае ядерного удара или нападения со стороны. публикация иностранного СМИ

Таким образом городские власти построили убежища для экстренных случаев, но далее сдали участок в аренду. Благодаря этому решению общественность может узнать, как все работает изнутри. Юкка-Пекки Шродерус заметил, что что внутри убежищ находятся олимпийские бассейны с водными горками, сауны, картинговые трассы, скейт-парки, церкви и центры стрельбы из лука.

Россия закрыла несколько пунктов пропуска в Финляндию.

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