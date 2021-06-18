Россия закрыла несколько пунктов пропуска в Финляндию

В Финляндии сообщили о закрытии ряда железнодорожных пунктов.

Россия уведомила Финляндию о временном закрытии ряда железнодорожных пунктов пропуска. Ограничения не затронули основной грузовой маршрут через Вайниккалу.

Россия направила Финляндии официальное уведомление о временной приостановке движения на нескольких железнодорожных пунктах пропуска. Ограничения коснулись направлений Иматра–Светогорск, Вартиус–Люття, Ниирала–Вяртсиля, а также пунктов в Выборге и Санкт-Петербурге.

Как сообщает финское издание Yle, о решении российской стороны власти Финляндии узнали в конце июня из средств массовой информации. Позже в страну поступил официальный документ.

В Министерстве иностранных дел Финляндии заявили, что закрытие пунктов пропуска не окажет значительного влияния на экономику страны. По оценке ведомства, основные грузовые железнодорожные перевозки проходят через пункт Вайниккала, который не попал под ограничения.

Ранее мы сообщали, что поезда из Петербурга в Крым будут следовать по новому маршруту.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)