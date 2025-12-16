Маршрут поезда Симферополь — Петербург изменили из-за закрытия участка дороги

Аналогичные изменения коснулись и других поездов "Таврия".

Поезд №179/180 сообщением Симферополь — Санкт-Петербург 21 и 22 июня будет следовать по сокращённому маршруту и отправляться со станции Керчь-Южная. Изменения связаны с закрытием одного из участков Крымской железной дороги по решению владельца инфраструктуры. Аналогичные ограничения затронули и другие поезда "Таврия".

Пассажиров поезда в Санкт-Петербург будут доставлять до станции Керчь-Южная автобусами. Отправление автобуса из Евпатории запланировано на 13:00, далее он проследует через Саки, Симферополь, Владиславовку, Семь Колодезей и Багерово. Прибытие в Керчь ожидается в 20:40, а отправление поезда в Санкт-Петербург — в 21:19. Для пассажиров, следующих в Крым, также организуют автобусное сообщение от станции Керчь-Южная до конечных пунктов назначения.

Ранее мы сообщили о том, что вокзалы Петербурга обслужили более 11 миллионов пассажиров с начала года.

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