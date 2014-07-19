Поезда в Петербург задерживаются из за непогоды в Ростовской области

Из-за сильного дождя и ураганного ветра в Ростовской области нарушилось движение пассажирских поездов. Задержки затронули несколько составов, следующих в Санкт-Петербург и обратно.

Непогода в Ростовской области стала причиной задержки ряда пассажирских поездов, курсирующих между Санкт-Петербургом и другими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Из-за сильного дождя и шквалистого ветра произошло отключение тяговой подстанции и систем регулирования движения поездов.

Временно выбились из графика поезда № 479 Сухум — Санкт-Петербург, № 251 Владикавказ — Санкт-Петербург, № 8 Санкт-Петербург — Керчь, № 50 Санкт-Петербург — Кисловодск, № 36 Санкт-Петербург — Адлер и № 180 Санкт-Петербург — Керчь.

Всего задерживаются более 20 пассажирских составов. Время опоздания составляет от 30 минут до 4 часов.

На железной дороге продолжаются восстановительные работы. Специалисты принимают меры для скорейшего восстановления движения по расписанию. Пассажирам рекомендуют следить за актуальной информацией о своих рейсах.

Ранее мы сообщили о том, что "Ласточки" перевезли более 120 тыс. человек между Петербургом и Сортавалой за полгода.

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