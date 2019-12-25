В ночь на 21 июля в Петербурге отменили разводку мостов

При этом Литейный мост закрывали для движения по графику с 01:40 до 04:45.

Минувшей ночью в Петербурге не проводили разводку мостов. По информации ГБУ "Мостотрест", это было связано с усилением северо-восточного ветра до 12-16 м/с. При этом Литейный мост закрывали для движения по графику с 01:40 до 04:45.

Напомним, как рассказывал синоптик Александр Колесов, после жаркой погоды Северная столица и Ленинградская область окажутся под влиянием циклона, который смещается из района Калининграда. Самым прохладным днем недели станет 21 июля: сегодня ожидаются осадки. Температура воздуха в городе не превысит +14...+16 градусов.

Влияние циклона продлится около трех дней. В среду и четверг местами пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы, а дневная температура останется в пределах +18...+20 градусов. Улучшится синоптическая ситуация к пятнице.

Фото: Piter.TV