Ураган оставил жителей Петербурга и Ленобласти без света

Более 300 энергетиков устраняют последствия непогоды в регионе.

Сильный ветер и ливни привели к отключениям электроэнергии в Петербурге и Ленинградской области. Для устранения последствий непогоды энергетики переведены на усиленный режим работы.

Мощный грозовой фронт с ураганным ветром обрушился на регион. Из-за непогоды были повреждены линии электроснабжения, а в некоторых жилых домах произошли локальные отключения света. Начальник Центра управления сетями Илья Кравченко сообщил, что специалисты контролируют ситуацию и восстанавливают штатную работу электросетей.

Для ликвидации последствий непогоды задействовали около 150 бригад. В работах участвуют более 300 энергетиков и свыше 100 единиц специальной техники. На юге Петербурга за 20 минут выпала четверть месячной нормы осадков. Аварийные службы города и области работают в усиленном режиме.

Жителей региона призвали соблюдать осторожность во время непогоды, не оставлять автомобили рядом с деревьями и шаткими конструкциями, а также избегать нахождения возле линий электропередачи.

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