Ураган в Петербурге повредил 19 автомобилей

Шквалистый ветер в Кронштадтском и Кировском районах превысил прогнозируемые 17 метров в секунду, достигнув 25 метров в секунду. В Пушкинском и Кировском районах зафиксированы аномальные осадки — более 24 миллиметров за 20 минут.

В результате урагана, обрушившегося на Петербург 11 июля, пострадали как минимум 19 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В Кронштадтском районе порывы ветра достигали 25 метров в секунду, в Кировском — 21 метра в секунду, что значительно превысило прогнозируемые 17 метров в секунду. В Пушкинском и Кировском районах зафиксированы аномальные осадки: за 20 минут выпало более 24 миллиметров дождя. В Приморском районе почти месячная норма осадков привела к подтоплению улиц.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный закупит ковровые дорожки почти на 21 млн рублей.

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