Арбузы в Петербурге подорожали из-за сокращения урожая и роста затрат

По оценкам продавцов, стоимость бахчевых может начать снижаться к середине августа, однако она, вероятнее всего, останется выше прошлогоднего уровня.

В Петербурге с началом сезона заметно выросли цены на арбузы и дыни. По данным аналитиков NTech, средняя стоимость арбуза за год увеличилась на 39 % и достигла 66,4 рубля за килограмм, а дыни подорожали на 42 % — до 151,5 рубля за килограмм, пишет КП-Петербург.

Перед открытием официальных сезонных точек продажи в магазинах и фруктовых лавках стоимость арбузов варьируется от 40 до 85 рублей за килограмм в зависимости от происхождения и торговой площадки. Дыни предлагают по цене от 80 до 150 рублей за килограмм.

Член экспертного совета Комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев объяснил, что одной из причин роста цен стало сокращение посевных площадей под бахчевые культуры примерно на 20 % за последние пять лет. Кроме того, увеличились расходы производителей на семена, орошение, логистику и оплату труда.

По словам эксперта, в странах Центральной Азии затраты на производство значительно ниже, а урожай созревает раньше. Из-за этого себестоимость бахчевых там оказывается примерно в два раза ниже, чем в южных регионах России.

Дополнительное влияние на стоимость оказывает логистика. Российские производители чаще используют многоступенчатую схему поставок через посредников, тогда как импортные арбузы поступают напрямую в распределительные центры. Каждое дополнительное звено увеличивает конечную цену продукции.

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Фото: unsplash (Crina-Miriam Cretu)