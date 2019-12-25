Россиянам рассказали, чем опасны разрезанные арбузы

Специалист предупредила, что разрезанные арбузы могут представлять опасность для здоровья. После повреждения кожуры в мякоти быстро размножаются микроорганизмы.

Покупателям стоит отдавать предпочтение целым арбузам, поскольку разрезанные плоды могут стать источником опасных бактерий. Об этом Ленте.ру рассказала ассистент кафедры гигиены Института профилактической медицины Пироговского университета Мария Селезнева.

По словам специалиста, после нарушения целостности кожуры мякоть становится благоприятной средой для размножения микроорганизмов, особенно в жаркую погоду. При этом внешне продукт может выглядеть свежим, несмотря на то, что уже не пригоден для употребления.

Врач также отметила, что особый риск представляет покупка нарезанных арбузов в местах несанкционированной торговли или на открытых прилавках, где не соблюдаются условия хранения. В подобных случаях возрастает вероятность пищевого отравления.

Мария Селезнева рекомендовала выбирать только целые плоды без трещин, повреждений и следов ударов. Перед употреблением арбуз необходимо тщательно вымыть под проточной водой. Если был приобретен разрезанный плод, хранить его следует исключительно в холодильнике и употребить в течение 1 суток.

Фото: unsplash (Crina-Miriam Cretu)