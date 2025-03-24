Поставщик еды получила два года колонии за отравление детей в Парголово

Директора компании осудили за сальмонеллёз у 29 воспитанников.

Генерального директора компании-поставщика еды приговорили к двум годам колонии общего режима за отравление детей в частном детском саду "Дельфин" в Парголово. Анна Лепкович признана виновной в оказании небезопасных услуг, предназначенных детям младше шести лет, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

В июле 2024 года она нарушила санитарные требования в производственных помещениях фирмы "РУТСИ". Чтобы увеличить прибыль, Лепкович поставила в сад замороженное филе курицы, не соответствующее микробиологическим нормам. Продукция оказалась заражена бактерией Salmonella.

В результате отравились не менее 29 воспитанников. Подсудимая признала вину. Кроме срока, её на полтора года лишили права занимать должности, связанные с производством и поставкой еды. Реальное наказание отсрочено до достижения её малолетним ребёнком 14 лет.

Лепкович — единственный владелец и руководитель "РУТСИ". Предприятие зарегистрировано в 2021 году. В 2024 году чистая прибыль составила около 2 млн рублей, в 2025 — не более 500 тыс. рублей.

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Фото: Piter.TV