Роспотребнадзор проверил хлеб в Петербурге и Ленобласти, обнаружены нарушения

В магазинах Петербурга нашли некачественные булочки, но в основном всё чисто.

Роспотребнадзор подвёл итоги проверок хлебобулочных изделий в магазинах Петербурга и Ленобласти за первое полугодие 2026 года. Всего инспекторы взяли 2755 проб. В основном хлеб и булочки оказались качественными, нарушения были редкими.

По микробиологическим нормам не прошли проверку 0,6% хлебобулочных и 1,1% кондитерских изделий. Санитарно-химические требования нарушены у 0,5% хлебных образцов. ГМО в продукции не обнаружено. Из оборота изъяли 162 партии общим весом более 800 кг, в которых нашли нарушения.

В Роспотребнадзоре посоветовали не покупать кондитерку у физических лиц без регистрации в качестве ИП. Также ведомство проверило молочную продукцию — почти 70% сливочного масла не прошли тесты, половина образцов оказалась фальсификатом.

Ранее Кристина Асмус пыталась набрать 15-20 кг для роли в фильме "Булки". По словам актрисы, ей не удалось это сделать.

Фото: Pxhere