Кристина Асмус пыталась набрать 15-20 кг для роли в фильме "Булки"

По словам актрисы, ей не удалось это сделать.

Кристина Асмус, исполнившая роль в новом комедийном фильме "Булки", рассказала о том, почему стоит посмотреть картину. Премьера накануне прошла в Петербурге, в широкий российский прокат он выйдет 7 июля.

Это народная комедия, у нас не было цели показать каких-то идеальных людей, пляжи, идеальные виды, несуществующие диалоги, красивые голливудские костюмы. Мы не хотели такого кино. Мы хотели показать фильм, который будет понятен каждому, кто будет находиться в зале. рассказала телеканалу "Санкт-Петербург" Кристина Асмус.

В фильме актриса сыграла пекаря Татьяны Бабаниной.

Специально для роли Асмус пыталась набрать килограммы и ежедневно пытались мучным. Результаты были, но набрать 15-20 кг не удалось. Кроме того, актриса подстриглась.

Съемки фильма "Булки" режиссера Олега Асадулина шли 3 года.

Фото: kinopoisk.ru