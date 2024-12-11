В Кремлевском дворце прошла премьера этно-оперы Матвиенко "Князь Владимир"

Следующие показы постановки запланированы на 6 и 26 февраля.

В Кремлевском дворце прошла премьера этно-оперы народного артиста РФ Игоря Матвиенко "Князь Владимир". Об этом сообщает ТАСС.

Премьера состоялась 5 февраля. Главные роли в постановке исполнили Игорь Матвиенко, Николай Расторгуев, Ярослав Дронов и Асият Сайгидова. В ней рассказывается о жизни князя Владимира до крещения Руси. Зрителям представили большое разнообразие в визуальной составляющей и музыке. Следующие показы постановки пройдут 6 февраля в Кремлевском дворце и 26 февраля в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.

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Видео: YouTube / ДОБРЫЕ ДЕЛА