SHAMAN представит в Ледовом дворце Санкт-Петербурга этно-оперу

В постановке "Князь Владимир" примут участие ведущие солисты оперной сцены.

Петербургские зрители смогут увидеть этно-оперу Игоря Матвиенко "Князь Владимир" 26 февраля 2025 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил исполнитель главной роли, певец SHAMAN (Ярослав Дронов).

Московская премьера оперы, рассказывающей о жизни князя Владимира, его роли в Крещении Руси и объединении земель, состоится 5 февраля в Государственном Кремлёвском дворце.

В постановке примут участие ведущие солисты оперных театров, профессиональные фольклорные коллективы, а также Николай Расторгуев (группа "Любэ"), певица Соя и сам композитор Игорь Матвиенко, исполняющий роль Одина.

Ранее Piter.TV сообщал, что народная артистка СССР Алиса Фрейндлих отметит свой 90-летний юбилей в тёплой атмосфере, в окружении близких людей и коллег.

Видео: Telegram-канал "SHAMAN"