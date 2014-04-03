SHAMAN перенес концерты в Ленобласти на ноябрь из-за поездки в КНДР

Билеты остаются в силе.

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) перенёс концерты в Колпино и Тихвине на конец ноября в связи с поездкой в КНДР. Об этом артист сообщил в своем телеграм-канале.

Изначально выступление в Тихвине было назначено на 7 октября, но теперь оно состоится 26 ноября. Концерт в Колпино перенесли с 8 октября на 25 ноября. Как отметил артист, все ранее купленные билеты действительны и не требуют обмена.

SHAMAN пояснил, что перенос связан с официальной поездкой в Корейскую Народно-Демократическую Республику.

Ранее Роспатент отказал в регистрации бренда певца Shaman "Я русский". Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) не одобрила заявку певца Ярослава Дронова, известного под сценическим именем Shaman, на регистрацию товарного знака "Я русский". Такая информация содержится в материалах ведомства.

Фото: Telegram / SHAMAN