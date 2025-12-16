Грабитель на Турбинной улице попался после госпитализации жертвы

Подозреваемый отобрал у него мобильный телефон, часы и ювелирные украшения

В Кировском районе Санкт-Петербурга полицейские задержали 41-летнего местного жителя, подозреваемого в грабеже. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 5 июня в полицию обратился 47-летний мужчина. Он сообщил, что 3 июня около 13:00 у дома №12 по Турбинной улице неизвестный отобрал у него мобильный телефон, наручные часы и ювелирные изделия.

Материальный ущерб составил 46 500 рублей. После нападения пострадавший обратился за медицинской помощью с травмой головы и в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого — неработающего 41-летнего жителя Кировского района. Похищенное имущество у него изъято. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабёж). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Фото: PIter.TV