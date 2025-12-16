Житель Приморского района чуть не убил соседа в коммуналке

Возбуждено уголовное дело.

В Приморском районе Санкт-Петербурга полицейские задержали мужчину, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 6 июня в полицию поступила телефонограмма о госпитализации 48-летнего мужчины.

Пострадавший в тяжёлом состоянии был доставлен бригадой скорой помощи около 2:52 из коммунальной квартиры дома 8 корпус 2 по Комендантскому проспекту. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в тот же день около 10:20 задержали в указанной коммунальной квартире 46-летнего неработающего местного жителя.

По предварительным данным, в ходе бытового конфликта мужчина избил своего соседа, причинив ему тяжёлые телесные повреждения. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Ранее Piter.TV сообщал, что Приморский суд арестовал лжеполицейских за похищение подростка.

Фото: PIter.TV