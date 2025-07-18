Трое охранников подрались в Московском районе Петербурга

Конфликт между сотрудниками службы безопасности произошёл вечером 11 июля у торгового центра "Электра" на Московском проспекте. Один из охранников госпитализирован с тяжёлыми травмами, двое подозреваемых задержаны на следующий день в Янино-1.

Вечером 11 июля у торгового центра "Электра" в Московском районе Петербурга произошёл конфликт между сотрудниками службы безопасности. В полицию позвонил охранник и сообщил, что его 49-летнего коллегу избили неизвестные. Пострадавшего госпитализировали с травмами, квалифицированными как тяжкий вред здоровью.

В субботу утром, 12 июля, подозреваемых задержали на Цветном бульваре в посёлке Янино-1. Ими оказались жители Ленинградской области в возрасте 29 и 24 лет, также работающие охранниками. Возбуждено уголовное дело, обоих мужчин отправили в изолятор временного содержания.

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Фото: Piter.TV