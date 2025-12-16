В центре Петербурга росгвардейцы задержали участников драки со стрельбой

Было изъято пусковое устройство ПУ-4.

В Центральном районе Петербурга росгвардейцы задержали четверых нетрезвых участников драки, один из которых воспользовался пусковым устройством для сигнальных патронов. Инцидент произошел ночью 18 июня на углу Графского переулка и улицы Рубинштейна.

Двое мужчин нанесли телесные повреждения своим оппонентам и несколько раз выстрелили в их сторону. Было изъято пусковое устройство ПУ-4. Молодых людей доставили в 28-й отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Ранее на Piter.TV: вынесен приговор двоим мужчинам, открывшим стрельбу на Комендантском проспекте. Они получили по 4 года в исправительной колонии общего режима.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти