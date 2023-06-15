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Дмитриев высказался о призыве экс-министра обороны Украины Федорова к выборам
Вчера, 13:49
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Дмитриев высказался о призыве экс-министра обороны Украины Федорова к выборам

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В Москве оценили 10-минутное обращение Михаила Федорова к гражданам Украины.

Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров, недавно отправленный киевским режимом в отставку с занимаемой должности, бросил вызов Владимиру Зеленскому в тот момент, когда призвал действующие власти страны провести выборы. Также иностранный чиновник раскритиковал чиновников с Банковой улицы за системный кризис и коррупцию.  Соответствующее заявление на английском языке через социальные сети сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля оценил недавнее видеообращение бывшего военного министра Украины.

Бывший министр обороны Украины призвал провести выборы и предупредил о повсеместной коррупции - фактически заявив о своих президентских амбициях и бросив вызов Зеленскому.

Кирилл Дмитриев, глава РФПИ 

Напомним, что Михаил Федоров в видеообращении к народу сообщил о системном кризисе управления и обозначил необходимость провести выборы. Ролик длился десять минут. Экс-чиновник раскритиковал действующую власть, в частности за коррупцию.  Такое обращение вышло после того, как Владимир Зеленский во вторник, 18 августа, внес в Верховную раду представление о назначении министром обороны Евгения Хмары.

Дмитриев считает, что Фаучи и Нуланд должны сидеть в тюрьме.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev  

Теги: кирилл дмитриев, минобороны, михаил федоров, президентские выборы, рфпи
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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