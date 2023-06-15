В Москве оценили 10-минутное обращение Михаила Федорова к гражданам Украины.

Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров, недавно отправленный киевским режимом в отставку с занимаемой должности, бросил вызов Владимиру Зеленскому в тот момент, когда призвал действующие власти страны провести выборы. Также иностранный чиновник раскритиковал чиновников с Банковой улицы за системный кризис и коррупцию. Соответствующее заявление на английском языке через социальные сети сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля оценил недавнее видеообращение бывшего военного министра Украины.

Бывший министр обороны Украины призвал провести выборы и предупредил о повсеместной коррупции - фактически заявив о своих президентских амбициях и бросив вызов Зеленскому. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Напомним, что Михаил Федоров в видеообращении к народу сообщил о системном кризисе управления и обозначил необходимость провести выборы. Ролик длился десять минут. Экс-чиновник раскритиковал действующую власть, в частности за коррупцию. Такое обращение вышло после того, как Владимир Зеленский во вторник, 18 августа, внес в Верховную раду представление о назначении министром обороны Евгения Хмары.

Дмитриев считает, что Фаучи и Нуланд должны сидеть в тюрьме.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev