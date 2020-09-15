Пулково планирует запустить прямые рейсы в Эфиопию

Африка пока остается малоизученным направлением для российских туристов, несмотря на наличие необходимой инфраструктуры для отдыха.

Аэропорт Пулково прорабатывает возможность запуска прямых рейсов в Эфиопию. Об этом ТАСС сообщила директор по авиационной коммерции компании "Воздушные ворота Северной столицы" Асият Халваши.

По ее словам, аэропорт заинтересован в привлечении Ethiopian Airlines — перевозчика, который уже выполняет рейсы из Москвы. Авиакомпания использует Аддис-Абебу как африканский транспортный узел, откуда пассажиры могут продолжить путешествие по континенту.

Халваши отметила, что Африка пока остается малоизученным направлением для российских туристов, несмотря на наличие необходимой инфраструктуры для отдыха.

В настоящее время география прямых перелетов из Пулково охватывает три африканские страны: Египет, Тунис и Марокко.

Ранее мы сообщили о том, что "Аэрофлот" запустит дополнительные рейсы из Петербурга во Владивосток для участников ВЭФ.

Фото: Piter.TV