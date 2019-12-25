"Аэрофлот" запустит дополнительные рейсы из Петербурга во Владивосток для участников ВЭФ

Для жителей и гостей Северной столицы, направляющихся на деловую программу, предусмотрено значительное усиление прямого сообщения с Приморьем.

Авиакомпания "Аэрофлот" расширяет маршрутную сеть в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ). Перевозчик увеличивает количество рейсов между Москвой, Петербургом и Владивостоком на период за 10 дней до начала мероприятия, во время его проведения и в течение 10 дней после завершения.

Для жителей и гостей Северной столицы, направляющихся на деловую программу, предусмотрено значительное усиление прямого сообщения с Приморьем. Дополнительные парные рейсы по маршруту Петербург – Владивосток будут выполнены:

С 22 по 31 августа – 5 рейсов;

С 1 по 4 сентября – 2 рейса;

С 5 по 14 сентября – 5 рейсов.

Основной объем перевозок традиционно ляжет на столичное направление. На маршруте Москва – Владивосток в пиковые даты частота полетов достигнет 64 парных рейсов в день. Общая вместимость всех дополнительных бортов на трех этапах расширения программы превысит 126 тысяч кресел.

Ранее мы сообщили о том, что Smartavia свяжет Пулково и Ижевск прямым авиасообщением с 16 августа.

Фото: Piter.TV