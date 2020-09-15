В Петербурге стартовали продажи автомобилей Tenet Plus

Бренд представлен в семи дилерских центрах города.

В Петербурге начались продажи автомобилей марки Tenet Plus. Об этом 19 августа сообщил в своем Telegram-канале автоэксперт Денис Гаврилов.

Бренд представлен в семи дилерских центрах города. На рынок выходят два переднеприводных кроссовера — модели L4 и L6. Обе версии оснащены одинаковыми силовыми установками: это 1,5-литровые двигатели мощностью 147 лошадиных сил.

Известно, что автомобили производятся на мощностях холдинга АГР. Старт продаж запланирован на конец текущего месяца, а в следующем году линейка бренда пополнится последовательным гибридом.

Ранее мы сообщили о том, что авторынок Петербурга вырос на 12% за 7 месяцев.

Фото: Tenet Plus