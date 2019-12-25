Особняк барона Штиглица в центре Петербурга выставят на торги до конца года

В компании уточняют, что особняк площадью 10,5 тыс. кв. м выделяется архитектурой фасадов, выполненных в стилистике флорентийского неоренессанса и богато украшенных различными элементами декора.

Компания "Дом.РФ" намерена до конца текущего года выставить на торги объект культурного наследия федерального значения – особняк барона Александра Людвиговича Штиглица на Английской набережной, д. 68 (Галерная улица, д. 69) в центре Петербурга.

В компании уточняют, что особняк площадью 10,5 тыс. кв. м выделяется архитектурой фасадов, выполненных в стилистике флорентийского неоренессанса и богато украшенных различными элементами декора. Интерьеры дворца отличались роскошным убранством и неожиданными сочетаниями стилей разных эпох. В "Дом.РФ" также отмечают, что расположение объекта в самом центре города с высоким туристическим трафиком делает целесообразным приспособление исторического здания под бутик-отель или штаб-квартиру крупной компании.

Победитель торгов будет обязан провести реставрацию и сохранение здания. Для восстановления объекта инвестор может получить льготное финансирование по ставке 9% годовых или 6%, если его приспособят под гостиницу. Начальная стоимость лота пока не установлена.

Напомним, ранее особняк Штиглица на Английской набережной забрали из управления у Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Для него неоднократно искали инвестора и добивались реставрации.

Ранее мы сообщили о том, что цена особняка у Таврического сада в Петербурге снизилась на 150 млн рублей.

Фото: "Дом.РФ"