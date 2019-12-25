Цена особняка у Таврического сада в Петербурге снизилась на 150 млн рублей

Особняк на Фурштатской улице в Петербурге выставили на торги за 650 млн рублей.

Исторический особняк на Фурштатской улице, 60 в Петербурге выставили на новые торги со снижением стартовой цены. Российский аукционный дом установил начальную стоимость объекта в 650 млн рублей вместо прежних 800 млн рублей. Минимальная цена на голландском аукционе составит 500 млн рублей. Об этом пишет ДП.

Восьмиэтажное кирпичное здание площадью 5865 кв. м продается вместе с земельным участком площадью 1092 кв. м. Особняк расположен рядом с Таврическим садом, недалеко от Таврического дворца, Смольного собора, музея А. В. Суворова и станции метро "Чернышевская". Здание в стиле неоренессанс построили в 1904 году по проекту архитектора Шене, объект признан памятником.

В 2001 году в особняке отреставрировали фасады, балкон, интерьеры первого этажа и парадную лестницу, а также модернизировали лифты, перекрытия и бассейн. Голландский аукцион пройдет на площадке РАД 30 октября. По данным Росреестра, сейчас объект принадлежит АО "Стрела", при этом имя конечного собственника не раскрывается.

Фото: РАД