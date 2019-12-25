От семейных комедий до криминальных разборок: пять проектов с Ольгой Медынич

Ольга Медынич умеет быть совершенно разной — строгой и ироничной, мягкой и эксцентричной, уверенной начальницей и героиней, которой приходится разбираться с семейным хаосом. В её фильмографии соседствуют романтические истории, комедии о непростых отношениях и сюжеты, где обычная жизнь неожиданно превращается в настоящее приключение. Собрали пять проектов с Ольгой Медынич — от истории о любви людей из разных миров до новой криминальной комедии "Вор в загоне" на ТНТ.

"Страсти по Матвею"

Матвей — молодой прилежный алтарник, который мечтает стать священником. Агата — дерзкая и свободолюбивая художница, привыкшая жить сегодняшним днем. Кажется, между ними нет ничего общего, но случайное знакомство постепенно показывает: за разными взглядами на жизнь скрываются очень похожие переживания, сомнения и ценности. Ольга Медынич играет матушку Анну — маму Матвея, которая становится частью мира, где герою предстоит разобраться не только со своими чувствами, но и с тем, каким он представляет собственное будущее.

"Мастодонт"

Виктор Молодцов — шестидесятилетний чиновник старой закалки из Зауральска, который привык жить без современных технологий и больших перемен. Все меняется, когда он узнает, что в Москве у него, возможно, есть взрослая дочь. Екатерина Кулик, которую играет Ольга Медынич, — полная противоположность предполагаемого отца: уверенная, жесткая и прогрессивная руководительница одного из департаментов Министерства цифрового и перспективного развития. Молодцов устраивается туда обычным сотрудником, чтобы выяснить правду и, если Екатерина действительно его дочь, попытаться завоевать её доверие.

"Крутая перемена"

Когда-то Андрей отказался от семейной традиции и вместо работы учителем отправился покорять Москву. Бизнес не сложился, и теперь ему приходится вернуться домой. Чтобы решить финансовые проблемы и наладить отношения с отцом, который находится в колонии, Андрей устраивается преподавателем сразу в два места: обычную школу и вечернюю школу для заключенных. А директором школы оказывается Ольга — его первая любовь, которую играет Ольга Медынич. Старые чувства, новые проблемы и две совершенно разные аудитории превращают возвращение Андрея к преподаванию в настоящую проверку на прочность.

"Вампиры средней полосы"

В Смоленске живёт необычная "семья" — клан миролюбивых вампиров, которые стараются не нарушать договор о ненападении на людей и быть полезными обществу. Во главе семьи — тысячелетний Святослав Вернидубович по прозвищу дед Слава. Рядом с ним — его "родня": следователь Анна, элегантный француз Жан, юный Женек и своенравная графиня Ольга Воронцова в исполнении Ольги Медынич. Их привычный уклад рушится, когда в берёзовой роще находят обескровленные тела, а Хранители — тайная организация, следящая за порядком среди вампиров, — дают вампирам всего неделю, чтобы найти настоящего убийцу. Теперь этой шумной, вечно ссорящейся "семье" придётся стать сыщиками и доказать, что они не опасны, пока прошлое и старые клятвы не настигли их раньше правосудия.

"Вор в загоне"

Московский психолог Антон приезжает в Усть-Байкальск знакомиться с семьей своей беременной девушки Полины. Только вскоре выясняется: ее отец Михаил Петрович — не просто суровый предприниматель, а один из главарей местной ОПГ. А ещё психолог быстро замечает, что будущий тесть страдает от тревожного расстройства, и решает ему помочь. Ольга Медынич играет Викторию — маму Полины и жену Михаила Петровича. Так обычное знакомство с семьей превращается для Антона в путешествие по криминальному миру, где его главным оружием становятся не сила и угрозы, а умение понимать людей.

Фото: пресс-служба ТНТ