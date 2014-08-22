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Умер актер сериала "Мухтар. Новый след" Иван Кушнерук
Сегодня, 9:15
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Умер актер сериала "Мухтар. Новый след" Иван Кушнерук

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Причина смерти артиста неизвестна.

Скончался известный по сериалу "Мухтар. Новый след" актер Иван Кушнерук,. Он не дожил до своего 35-летия всего десять дней, об этом в соцсетях сообщил режиссер Сергей Землянский.

В своем посте он отметил, что Кушнерук репетировал роль Марка Шагала. Также планировалось выпустить спектакль в театре Янки Купалы в Минске.

Горе… замечательный актер… Соболезнования родным и близким… Ваня, лети.

Сергей Землянский, режиссер

 

Иван Кушнерук родился 7 июля 1991 года в городе Лунинец в Брестской области. Он получил профессию актера драмы и кино в Белорусской государственной академии искусств.

С 2015 году артист пришел служить в Национальный академический театр имени Янки Купалы. Кушнерука задействовали во многих постановках, включая "Шляхтич Завальня", "Стражи Тадж-Махала" и "Школа налогоплательщиков". В августе 2020-го он покинул театральную труппу.

Телезрителям Кушнерук известен своими ролями в сериале "Мухтар. Новый след" и в четырехсерийной мелодраме "Постучись в мою калитку".

Ранее мы сообщали, что умер звездa сериaла "Улицы рaзбитых фонaрей" Влaдимир Aкимов.

Фото: Magnific

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Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

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