Умер актер сериала "Мухтар. Новый след" Иван Кушнерук

Причина смерти артиста неизвестна.

Скончался известный по сериалу "Мухтар. Новый след" актер Иван Кушнерук,. Он не дожил до своего 35-летия всего десять дней, об этом в соцсетях сообщил режиссер Сергей Землянский.

В своем посте он отметил, что Кушнерук репетировал роль Марка Шагала. Также планировалось выпустить спектакль в театре Янки Купалы в Минске.

Горе… замечательный актер… Соболезнования родным и близким… Ваня, лети. Сергей Землянский, режиссер

Иван Кушнерук родился 7 июля 1991 года в городе Лунинец в Брестской области. Он получил профессию актера драмы и кино в Белорусской государственной академии искусств.

С 2015 году артист пришел служить в Национальный академический театр имени Янки Купалы. Кушнерука задействовали во многих постановках, включая "Шляхтич Завальня", "Стражи Тадж-Махала" и "Школа налогоплательщиков". В августе 2020-го он покинул театральную труппу.

Телезрителям Кушнерук известен своими ролями в сериале "Мухтар. Новый след" и в четырехсерийной мелодраме "Постучись в мою калитку".

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Фото: Magnific