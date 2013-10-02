Петербургская харизма: смотрим сериалы с Юлией Топольницкой

Петербургская актриса Юлия Топольницкая продолжает покорять телеэкраны: в эфире ТНТ выходит второй сезона проекта "Второй брак", в котором Юлия исполнила одну из главных ролей. Сериал уже привлёк внимание зрителей сочетанием лёгкого юмора и узнаваемых жизненных ситуаций, но за плечами актрисы немало и других запоминающихся ролей. Мы собрали подборку сериалов с её участием — от зажигательных комедий до трогательных историй. Выбирайте проект по настроению!

"Вы все меня бесите" (2017)

Юлия сыграла Нелю (Нинель) Суслову — мастера маникюра и единственную подругу главной героини Сони Багрецовой. Неля — простая, душевная и очень непосредственная, она контрастирует с мизантропичными взглядами Сони, но именно с ней у героини получается выстроить близкие отношения. В сериале собралась звёздная команда: Светлана Ходченкова, Пётр Фёдоров, Александр Паль и Николай Фоменко.

"Беспринципные" (с 2020)

Топольницкая появилась в проекте в роли Анны. Сериал иронично и остроумно рассказывает о жизни обеспеченных жителей Патриарших прудов: их причудах, любовных интригах и нелепых ситуациях. Лёгкий юмор и узнаваемые типажи делают сериал отличным выбором для вечернего просмотра.

"Девушки с Макаровым" (2020–2025)

Актриса присоединилась к касту в третьем сезоне и сыграла Марию — стажёра-криминалиста и племянницу Саламатина. Её героиня — смелая и непосредственная девушка, которая с первых дней работы начинает испытывать симпатию к криминалисту, игнорируя то, что у него уже есть любимая. Динамичная комедия про женский отдел в полиции, где каждая героиня — яркий комедийный типаж.

"Вика-ураган" (2023)

Юлия исполнила роль подруги главной героини. История рассказывает о Вике, чья жизнь кардинально меняется после освобождения из колонии: она пытается начать всё с чистого листа, но сталкивается с новыми испытаниями и комичными ситуациями. Сочетание драмы, комедии и мелодрамы делает сериал эмоциональным и запоминающимся.

"Второй брак" (2025)

У Топольницкой одна из главных ролей в скетчкоме про зрелые отношения: Арина и её партнёр Боря (в исполнении Антона Богданова) уже прошли через первые браки, стереотипные свадьбы и ссоры, а теперь пытаются построить что‑то новое. Лёгкий и ироничный взгляд на сложности и радости второй попытки создать семью.

"Баранкины и камни силы" (2025)

Топольницкая сыграла Варвару Баранкину. Это фантастическая комедия с элементами приключений: семья Баранкиных неожиданно обнаруживает, что обладает необычными способностями, связанными с загадочными камнями силы. Весёлые недоразумения, семейные перипетии и магия — всё это ждёт зрителей в сериале.

"Третье сентября" (2024)

Актриса исполнила роль Юли. Музыкальная комедия строится вокруг важного для героини дня: события 3 сентября повторяются снова и снова, пока она не найдёт способ всё исправить. Лёгкий, динамичный сериал с забавными ситуациями и отсылками к популярной песне.

"Оливье и роботы" (2023)

Комедийная роль Юлии в фантастическом антураже. Сериал — альманах из нескольких историй о будущем, где технологии проникли во все сферы жизни. Ироничные сюжеты показывают, как люди взаимодействуют с роботами и сталкиваются с неожиданными последствиями прогресса. Лёгкая сатира и юмор делают сериал отличным вариантом для отдыха.

"Москва слезам не верит. Всё только начинается" (2025)

В этом проекте Юлия исполнила роль Оли — одной из ключевых героинь обновлённой версии знаменитой истории. Сериал переосмысливает классическую ленту 1979 года, перенося действие в современность и показывая, как молодые девушки приезжают в Москву в поисках счастья, любви и карьеры.

Фото: пресс-служба ТНТ