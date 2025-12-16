Умерла звезда сериала "Альф" Энн Шедин

Семья не назвала причины смерти артистки.

Американская актриса Энн Шедин, получившая популярность благодаря роли Кейт Тэннер в телесериале "Альф", умерла на 78-м году жизни. Об этом сообщили на официальной странице знаменитости в соцсети.

С глубокой скорбью сообщаем, что Энни мирно ушла из жизни родственники Энн Шедин

Причина смерти звезды и дата ее похорон не уточнялась.

Энн Шедин родилась в Портленде, штат Орегон. Ее отцом был Роланд Э. "Поли" Шедин, бывший сенатор штата Орегон

О своем детстве Энн рассказывала, что была такой замкнутым ребенком и часто пряталась под скатертью обеденного стола, чтобы послушать разговоры взрослых. Из-за застенчивости дочери мать Шедин записала ее в театральные классы.

После школы Энн поступила в Университет штата Орегон, а затем в колледж Форт Райт в Топпенише. Ее первой профессиональной актерской работой были роли в вечернем театре на острове Кауаи на Гавайях. Позже актриса переехала в Нью-Йорк, чтобы продолжить карьеру.

В Нью-Йорке Шедин работала в летнем театре и рекламе, а потом подписала контракт с Universal Pictures и переехала в Лос-Анджелес.

С 1986 по 1990 год Шедин исполняла роль Кейт Таннер в ситкоме NBC "Альф". Всего в фильмографии актрисы около 40 проектов, среди них сериалы "Саймон и Саймон", "Критическое положение" и другие. После завершения карьеры она занималась благотворительностью.

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Фото: скриншот YouTube