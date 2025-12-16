Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина

По данным СМИ, причина — внезапная сердечная смерть после продолжительной болезни.

Народная артистка СССР Людмила Чурсина скончалась 10 июня на 85-м году жизни. Об этом сообщили в Театре Армии.

В некрологе отметили, что миллионы россиян запомнят ее как "настоящую героиню и великую русскую драматическую актрису".

В сентябре Чурсина попала в кардиологическую реанимацию одной из больниц Петербурга. У нее диагностировали гипертонию, стенокардию и атеросклероз.

Людмила Чурсина родилась 20 июля 1941 года в Сталинабаде. В 1963 году окончила театральное училище им. Б. В. Щукина и сразу пришла работать в театр им. Евг. Вахтангова. Зрители полюбили ее по ролям в спектаклях "Идиот" (Настасья Филипповна), "Маскарад" (баронесса Штраль), "Прощальный свет" (Эрнестина Тютчева) и других.

В кино Людмилу Чурсину впервые пригласили в 1961 году. Она сыграла более ста ролей в фильмах и телесериалах. Среди известных ее работ — роли в фильмах "Донская повесть", "Виринея" и "Угрюм-река".

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Фото: Magnific