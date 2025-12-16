Беглов назвал Людмилу Чурсину легендарной артисткой театра и кино

Губернатор Петербурга выразил соболезнования в связи с кончиной народной артистки СССР. Он отметил редкое обаяние актрисы и её связь с Ленфильмом и Александринским театром.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным, близким, коллегам и всем поклонникам народной артистки СССР Людмилы Чурсиной. Глава города заявил, что российская культура понесла большую утрату.

Беглов назвал Чурсину одной из легендарных артистов отечественного театра и кино, подчеркнув её редкое обаяние, человеческую и душевную красоту. По словам губернатора, с нами навсегда останутся её героини из фильмов "Виринея", "Журавушка", "Угрюм-река", "Щит и меч", "Донская повесть".

Градоначальник также отметил, что важнейшие страницы жизни и творчества актрисы связаны с Петербургом. Многие свои победы и успехи Чурсина одержала на киностудии "Ленфильм" и в Театре драмы имени А.С. Пушкина (Александринском театре). Тем временем на территории киностудии "Ленфильм" уже появился мемориал в память о Людмиле Чурсиной.

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Фото: Magnific