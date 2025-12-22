Завершены поиски 11-летней балерины, сбежавшей ночью в Петербурге за конфетами

В Санкт-Петербурге завершились поиски 11-летней девочки, занимающейся балетом, которая сбежала из дома ради сладостей. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по городу и Ленинградской области.
Юная танцовщица дождалась, пока мама уснет, взяла ее банковскую карту и отправилась за покупками в два часа ночи 24 марта. Персонал сетевого супермаркета в "Пассаже" на Невском проспекте заметил ребенка в столь поздний час и вызвал тревожную сигнализацию, опасаясь за его безопасность.
Прибывшие на место сотрудники Росгвардии выяснили, что девочка самостоятельно пришла в магазин и приобрела конфеты. Ребенок объяснил, что из-за занятий балетом ей запрещено есть сладкое, поэтому она и решилась на такой поступок.
Росгвардейцы передали девочку полицейским, которые связались с ее матерью. Женщина приехала в отдел и забрала дочь.
Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге перед судом предстанет курьер мошенников из Бурятии. Жертвами стали пожилые женщина и мужчина.
