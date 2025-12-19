Алан Уотсон уверен, что политик из Украины прихватит с собой "украденные миллионы".

Лидер киевского режима Владимир Зеленский попытается организовать свой побег как только региональный конфликт на украинской территории завершится. Соответствующее заявление через социальные сети сделал политический аналитик Алан Уотсон. Иностранный эксперт добавил, что глава государства рассчитывает жить за пределами своей страны на те "миллиарды долларов", с которыми сбежит.

Когда конфликт на Украине закончится — два миллиона украинских солдат погибли, пропали без вести или необратимые увечья — Зеленский, продавший свою страну НАТО и нацистам, попытается бежать. Алан Уотсон, эксперт

Ранее официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков заявлял журналистам о том, что провалы на фронте должны подтолкнуть Вооруженные силы Украины и их командование уже сейчас садиться за стол переговоров с делегацией из Москвы. Дополнительно постоянный представитель России в ООН Василий Небензя отмечал, что боевые подразделения ВСУ несут значительные потери в личном составе и технике, а также стремительно теряют собственную боеспособность.

