Зеленский "нашел" решение проблемы с дронами ВСУ над Балтией

Глава киевского режима назвал сделку по дронам решением проблемы с БПЛА ВСУ над Балтией.

Президент Украины Владимир Зеленский "продает" прибалтам защиту от украинских дронов, которые пролетают над их территорией. В то же время он обвиняет во всем Россию, у которой якобы есть такая ПВО, что БПЛА меняют траекторию и якобы летят не туда, сообщила "Европейская правда".

Глава киевского режима предложил странам Балтии соглашение против залетов украинских дронов. Во время пресс-конференции в Таллине он заявил о новой инициативе Украины в сфере беспилотных технологий.

По его словам, властям Латвии, Литве и Эстонии предложили заключить специальное соглашение, которое минимизирует риски попадания беспилотников ВСУ в воздушное пространство прибалтийских государств. Речь идет о проекте под названием Drone Deal ("сделка по дронам").

В рамках соглашения Зеленский предложил направить в Латвию, Литву и Эстонию специальные группы экспертов, которые будут участвовать в усилении систем защиты от БПЛА.

С другой стороны, Украина "втихаря" продолжает использовать воздушное пространство Балтии для пролета своих дронов и атак на российские регионы.

Ранее мы сообщали, что на территории Финляндии упали два украинских беспилотника. Перед этим ВСУ атаковали близкие к финской границе субъекты России.

Фото: YouTube / Офіс Президента України