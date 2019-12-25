Финляндия заявила о падении двух украинских беспилотников на своей территории

На территории Финляндии упали два украинских беспилотника. Об этом в эфире местных СМИ заявил премьер-министр страны Петтери Орпо. По его словам, следствие по факту инцидента продолжается.
Глава кабмина напомнил, что Украина недавно атаковала близкие к финской границе регионы России, которая применяет против беспилотников системы радио-электронной борьбы.
Это нарушение территориальной целостности — очень серьёзное дело. Вероятно, это украинские беспилотники, но обстоятельства выясняются, и мы сообщим подробности позже.
Петтери Орпо, премьер-министр Финляндии
Он уточнил, что Финляндия не сбивала беспилотники — они упали сами. В связи с происшествием рассматривается вопрос о созыве совещания с участием президента и правительства. Полиция и пограничная служба Финляндии проводят расследование.
