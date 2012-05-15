Над Ленобластью ночью сбили 36 вражеских беспилотников

Губернатор Александр Дрозденко предупредил о возможных повторных атаках.

Ночью 29 марта в Ленинградской области была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Силы противовоздушной обороны уничтожили 38 вражеских дронов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области была объявлена в 2:41. Отбой воздушной тревоги "прозвучал" в 9:47. Есть повреждения в порту Усть-Луга. Без пострадавших.

Уничтожено 36 БПЛА. В течение дня не исключены повторные атаки дронов. Информация будет публиковаться в официальных ресурсах. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Жителей предупреждают о возможном понижении скорости мобильного интернета в период опасности.

Кроме того, в Пулково также сняли ограничения на приём и выпуск рейсов. Было задержано более 20 рейсов на более чем два часа, а 18 рейсов были отменены.

