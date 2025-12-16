Суд арестовал депутата Бойченко по делу о взятке в 50 млн рублей

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу депутату Свердловского городского поселения Всеволожского района Ленинградской области Дмитрию Бойченко. Об этом сообщает издание 47news.

Заседание проходило в закрытом режиме, без присутствия представителей прессы. Адвокаты муниципального депутата ходатайствовали об избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы, однако суд не удовлетворил их просьбу.

Ранее сообщалось, что Петроградский районный суд Санкт-Петербурга принял решение приостановить уголовное производство в отношении бывшего депутата Законодательного собрания Александра Малькевича. Об этом информирует "Фонтанка". Судья удовлетворил соответствующее ходатайство, хотя представитель прокуратуры выступал против.

В октябре прошлого года руководство партии "Единая Россия" временно исключило Малькевича из своих рядов в связи с разбирательством по уголовному делу о растрате в особо крупном размере. Экс-депутата, также известного как бывший руководитель телеканала "Санкт-Петербург", вместе с четырьмя другими фигурантами обвинили в хищении 37 миллионов рублей из городской казны.

