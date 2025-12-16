Реальная зарплата в Петербурге в марте 2026 года выросла на 6,9%

Петростат опубликовал данные о доходах жителей города и области. В Ленинградской области рост за первый месяц весны составил 3 процента.

Реальная заработная плата в Санкт-Петербурге в марте 2026 года увеличилась на 6,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель достиг отметки в 106,9 процента. Такие данные 29 мая опубликовало статистическое ведомство Петростат.

Ленинградская область продемонстрировала более скромную динамику. Рост реальной зарплаты в регионе за первый месяц весны текущего года составил 3 процента.

Реальная заработная плата представляет собой номинальный доход, скорректированный с учетом инфляции. Это означает, что жители Петербурга в начале года стали зарабатывать больше не только в абсолютных цифрах, но и с точки зрения реальной покупательной способности.

