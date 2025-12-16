В Пулково открылась фотовыставка об истории ПМЭФ с 1997 года

В аэропорту Пулково начала работу фотовыставка, посвященная истории Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.
Экспозиция насчитывает 24 фотографии, на которых запечатлена хроника ПМЭФ начиная с 1997 года. На снимках можно увидеть первых лиц бизнеса и культуры, а также роботов и другие примечательные детали разных лет.
Операционный директор аэропорта Павел Кушниренко отметил, что Пулково первым встречает делегации форума. По его словам, эта выставка — способ сразу же проникнуться атмосферой главного экономического события. Ознакомиться с экспозицией можно в зоне прибытия внутренних авиалиний.
Фото: пресс-служба Пулково
