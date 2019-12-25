Уточняется, что 18 марта российский истребитель Су-30 без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии.

Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства. Об этом сообщили в МИД Эстонии.

Ведомство вручило временному поверенному в делах посольства России в Эстонии ноту в связи с вероятным нарушением российским самолетом воздушного пространства республики. Уточняется, что 18 марта российский истребитель Су-30 без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо. Самолет находился в воздушном пространстве в данной зоне около минуты.

Также в МИД Эстонии подчеркнули, что подразделение ВВС Италии, дислоцированное в Эмари, отреагировало на нарушение воздушного пространства разведывательным полетом в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтийского региона. Также отмечается, что у Су-30 не было плана полета и двусторонней радиосвязи с эстонской службой управления воздушным движением.

