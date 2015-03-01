Всего в российских вузах году обучаются 4 983 студента из недружественных стран.

В России стало больше студентов из Латвии, Эстонии и других недружественных стран. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные Минобрнауки.

Отмечается, что всего в российских вузах по данным на 2025 год обучаются 4 983 студента из недружественных стран. Этот показатель стал меньше, чем в 2024 году. Тогда в Россию приехали на обучение 6521 человек из недружественных государств. Лидерами рейтинга стали Украина (2 295 студентов), Латвия (615), Эстония (380) и Литва (153).

В Минобрнауки подчеркнули, что сотрудничество России с недружественными странами в сфере высшего образования продолжается. При этом общее число таких студентов в стране снижается.

