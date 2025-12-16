Решетников обозначил контуры следующей экономической модели

В МЭР объявил об экономических задачах правительства для развития страны.

Более высокие ставки и крепкий рубль могут стать контурами следующей экономической модели России. Соответствующее заявление сделал министр по по экономическому развитию Максим Решетников выступая в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на сессии "Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности". Эксперт из федерадьного правительства объявил о том, что сейчас активно проводятся структурные изменения. Вопрос заключается в том, куда власти хотят направить этот процесс. По мнению главы МЭР, ключевые ограничители не изменились, а у РФ уже прослеживаются контуры следующей экономической модели.

Это более крепкий рубль, чем многим бы хотелось. Это все-таки чуть более высокие процентные ставки, потому что есть вопросы и с бюджетным дефицитом. Поэтому Банк России на это реагирует, и нам потребуется время, чтобы выйти на те цели в бюджетной политике, которые мы ставим. Максим Решетников, глава МЭР

Эльвира Набиуллина исключена из деловой программы ПМЭФ и макросессии.

Фото: официальный сайт Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)