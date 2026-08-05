Армия Китая продемонстрировала нанесение авиационного ядерного удара

В КНР сообщили о работе бомбардировщика H-6N и истребителя J-20.

Китайские журналисты продемонстрировали кадры, которые впервые раскрывают работу воздушного компонента национальных стратегических ядерных сил, который до этого оставался самым закрытым элементом ядерной триады государства. Соответствующий комментарий о событии оставили авторы материала в иностранном издании China Daily. В ролике участвует стратегический бомбардировщик H-6N и истребители J-20. Кадры распространили по СМИ Центральный военный совет КНР, Государственное управление по делам киберпространства и медиакорпорация China Media Group.

Как пишет China Daily уточнил, что следует говорить о первом публичном показе воздушной составляющей китайской "ядерной триады". Речь идет о системе доставки ядерного оружия с земли, моря и воздушного пространства. Журналисты пишут о том, что видеозапись является частью смоделированного боевого эпизода. Согласно организованному сценарию, объединенный командный пункт после получения приказа совершает скоординированный удар по корабельной группировке условного противника. Кроме вышеназванных бортов в видеоролике заметен противокорабельный баллистический ракетный комплекс DF-21D, корабельная гиперзвуковая противокорабельная ракета YJ-20 и сверхзвуковая авиационная ракета YJ-12.

В China Daily уточнили, что ракету JL-1 впервые власти рассекретили в сентябре 2025 года, когда продемонстрировали ее возможности на военном параде в Пекине вместе с другими стратегическими ядерными системами, включая межконтинентальные баллистические ракеты DF-31BJ, DF-61 и DF-5C.

В парламент Литвы внесли законопроект о снятии запрета на ядерное оружие.

Фото и видео: China Media Group, China Daily