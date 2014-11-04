Мишустин заявил о росте числа туристов из Китая в России

Премьер-министр России прокомментировал интерес китайских путешественников к поездам по России.

Москва объявила об увеличении количества китайских туристов на российской территории на фоне взаимного решения двух стран об отмене туристических виз. Соответствующее заявление сделал российский премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании по развитию туризма и индустрии гостеприимства на территории Горно-Алтайска. В настоящее время чиновник находится в рабочей поездке по Сибири и Дальнему Востоку. Он указал коллегам на востребованность поездок по нашей страны среди иностранцев. Дополнительно глава правительства напомнил о недавнем решении федеральных властей продлить безвизовый режим с Китаем до конца 2027 года.

Существенно больше стало и гостей из Китая, благодаря введенному безвизовому режиму. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Напомним, что Китай в сентябре прошлого года на год ввел 30-дневный безвизовый режим для граждан нашей страны, после чего Россия ответила аналогично международным партнерам в декабре. А в мае текущего года власти Китая объявили, что продлят безвиз для россиян до 31 декабря 2027 года. Российский президент Владимир Путин также подписал указ о продлении безвизового порядка въезда на территорию нашей страны для граждан КНР до 31 декабря 2027 года.

Мишустин рассказал, кто может въехать в Россию по электронной визе.

Фото: Правительство России