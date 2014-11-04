Алексей Воробьёв: "Если тебе самому интересно, зритель это чувствует"

Он одинаково уверенно чувствует себя на сцене, в кино, в музыке, а теперь и в роли ведущего нового музыкального шоу "Игра вслепую" на ТНТ, где интуиция порой оказывается важнее музыкального слуха.

В интервью Piter.TV Алексей Воробьёв рассказал, чем ему помогли актёрский и музыкальный опыт, почему ведущему иногда приходится молчать вопреки желанию вмешаться, чему научила интуиция в профессии и жизни, а также поделился творческими планами и признался, каким видит свой идеальный день в Петербурге.

— У вас большой опыт в музыке и актёрстве: какие из этих навыков оказались самыми полезными именно для ведения "Игры вслепую", а какие, наоборот, только мешали?

— Самым полезным оказался как раз опыт на стыке музыки и актёрства. Потому что "Игра вслепую" — это не просто шоу про вокал. Если бы всё решал только музыкальный слух, профессиональные артисты узнавали бы друг друга с первого такта, и программа бы заканчивалась минут через двадцать.

Здесь нужно слышать голос, но ещё важнее — считывать поведение. Кто слишком уверен? Кто специально делает вид, что сомневается? Кто сбивает соперников? Кто услышал что-то важное, но молчит? В этом смысле мне очень помог актёрский опыт. Актёр всегда внимательно считывает и анализирует партнёра: паузу, взгляд, интонацию, реакцию. На съёмочной площадке нашего шоу это был практически детектив.

Фото: Пресс-служба ТНТ

Мне, честно говоря, очень мешал мой собственный внутренний азарт — всё время хотелось самому включаться в игру. Я ведь тоже слышал варианты, тоже строил версии. Иногда очень хотелось сказать участникам: "Вы сейчас так красиво ошибаетесь, что я даже мешать не хочу", — и я так и говорил. Несмотря на то, что ведущий должен держать интригу, а не спасать людей от их прекрасной самоуверенности.

— Что в работе ведущего этого шоу оказалось самым неожиданным? Может, какая-то реакция участников или момент, когда вы сами почувствовали себя "вслепую", будто не знаете, что будет дальше?

— Самым неожиданным оказалось то, насколько быстро всё может выйти из-под контроля — в хорошем смысле. Я понимал, что у нас в студии будут яркие люди — артисты, комики, блогеры, музыканты. Но когда все эти люди одновременно начинают спорить, смеяться, выдвигать версии, перебивать друг друга и защищать свою музыкальную честь, ты понимаешь: вот он, живой телевизионный организм. Красивый, шумный и слегка сумасшедший.

Были моменты, когда я сам чувствовал себя абсолютно "вслепую". По сценарию ты понимаешь структуру, раунды, правила, где должна быть интрига. Но ты не можешь заранее знать, как поведёт себя человек. Кто-то вдруг начинает блефовать. Кто-то неожиданно попадает в точку. Кто-то выдаёт такую версию, что вся студия на секунду замирает, ведь артисты в кабинках часто пытаются максимально сильно менять свои голоса.

Фото: Пресс-служба ТНТ

Фото: Пресс-служба ТНТ

Работа ведущего здесь похожа на управление кораблём, на котором все пассажиры — капитаны. Каждый знает, куда плыть, у каждого есть карта, и все карты разные. А тебе нужно сделать так, чтобы корабль не просто доплыл до финала, но ещё и красиво и весело двигался в эфире.

И меня очень удивило и порадовало, как азартно наши участники включались. У многих артистов есть привычка держать образ, быть собранными, контролировать каждую реакцию. А здесь этот контроль очень быстро исчезал. Люди начинали играть по-настоящему: спорили, ошибались, радовались, обижались на собственные промахи, смеялись над собой. И это, по-моему, самое ценное в шоу — живые реакции, которые невозможно прописать ни в одном сценарии.

— Есть ли у вас внутренние правила для себя как у ведущего: например, никогда не подсказывать, всегда оставлять интригу до последнего или обязательно дать слово каждому? Откуда они взялись?

— Главное правило — держать интригу. Иногда по реакции человека ты понимаешь, что он уже близко. Иногда видишь, что команда сейчас идёт в неправильную сторону, но делает это так увлекательно, что вмешиваться просто преступление против телевидения как такового. В такие моменты надо суметь промолчать. Для ведущего это, кстати, почти духовная практика.

Ещё очень важно — дать слово каждому. В шоу сидят люди с разным темпераментом. Кто-то мгновенно захватывает пространство, кто-то точнее формулирует, но ждёт паузы. Если ведущий не следит за этим, эфир быстро превращается в соревнование громкости. А громкость, как известно, в хорошем шоу не всегда главное. Хотя в телевизоре нам иногда пытаются доказать обратное.

Эти правила пришли из опыта сцены, кино, музыкальных эфиров. Ведущий должен быть не главным героем, а человеком, который помогает истории случиться. Это тонкая профессия: ты всё время в кадре, но не должен перетягивать всё на себя. Нужно быть дирижёром, а не человеком, который вырывает у оркестра скрипку и говорит: "Сейчас покажу, как надо".

— Как вы настраиваетесь перед съёмками, чтобы быть одновременно внимательным, быстрым и харизматичным? Это какая-то рутина, музыка, пара минут тишины или всё сразу?

— Перед каждой съёмкой я прохожу структуру будущей программы и запоминаю имена и фамилии всех гостей и участников. Но уже в этом процессе читки я, зная многих наших гостей лично, заранее пытаюсь представить и сразу продумываю разные варианты развития событий. По сути, то же самое делает каждый человек перед любым важным разговором, только здесь разговор я буду вести с шестью людьми и залом.

Всегда делаю артикуляционную гимнастику перед выходом. Для ведущего голос — рабочий инструмент, и если он устал, это сразу чувствуется. Нужно знать структуру выпуска, понимать повороты, раунды, места, где важно ускорить, а где, наоборот, дать паузу.

Но перед выходом мне действительно нужны несколько минут тишины. Не медитация с колокольчиками и видом на внутренний космос, а просто момент, когда ты собираешь внимание. Потому что дальше тебе придётся одновременно слышать режиссёра, участников, музыку, студию, собственные слова, реакции зрителей и внутренний таймер. Человеческий мозг для этого не был создан специально, но телевидение, как обычно, не спрашивает.

Но, если честно, всё начинается с включённости. Если тебе самому интересно, зритель это чувствует. Если тебе скучно, никакие декорации, костюмы и гости не спасут.

Фото: Пресс-служба ТНТ

— В "Игре вслепую" многое строится на интуиции. А бывали ли в вашей жизни моменты, когда приходилось принимать важное решение буквально вслепую, без фактов и подсказок? Что тогда подсказывало, куда идти?

— Да, конечно. В жизни артиста вообще очень много решений "вслепую". Ты выбираешь роль, проект, следующую песню для выпуска вслепую. Никто не гарантирует тебе, что через пять лет это решение окажется правильным.

Когда я уезжал учиться, пробовал себя в разных странах, входил в новые профессии, соглашался на проекты, которые казались рискованными, — во многих моментах не было полного набора фактов. Была только внутренняя необходимость. Ты понимаешь: если не попробую, буду жалеть. И это иногда сильнее любой логики.

Интуиция для меня — это не магия и не голос с потолка. Это опыт, который говорит раньше, чем ты успеваешь его разложить по полочкам. Ты много работал, много наблюдал, ошибался, падал, вставал, и в какой-то момент внутри появляется очень тихое знание: туда надо идти. Или, наоборот: вот сюда нельзя, как бы красиво ни выглядела вывеска.

Но я не романтизирую интуицию полностью. Она тоже может ошибаться. Особенно если её путают со страхом или с желанием немедленно получить красивый результат. Поэтому стараюсь соединять интуицию с дисциплиной. Сердце может подсказать направление, но ноги всё равно должны пройти эту дорогу.

— Вы артист, который много работает с образами и эмоциями. Как вы тренируете свою "эмоциональную интуицию", чтобы считывать людей, и помогает ли это в шоу?

— Эмоциональная интуиция тренируется вниманием. Никакой мистики. Нужно смотреть на людей не только тогда, когда они говорят, но и тогда, когда они молчат. В актёрском деле, да и в жизни тоже, самое важное говорится не словами, а пробивается в паузах и молчаливых "пристройках".

Например, вы спросите у человека: "Как дела?", но разве ответ "Всё хорошо" вас убедит, если вы видите, что человек вытирает слёзы? Конечно, нет.

Иногда человек произносит одно, а пауза после его слов говорит другое, и часто — гораздо больше. Актёрская профессия в этом смысле очень полезная и очень вредная одновременно: ты начинаешь замечать слишком много. В быту это не всегда подарок.

Я много лет работаю с ролями, персонажами, партнёрами, сценами. Ты постоянно задаёшь себе вопросы: чего человек, которого ты играешь, хочет на самом деле? Что он скрывает? Почему он сейчас улыбается? Он уверен или защищается? Он шутит от радости или потому, что ему страшно? Эти вопросы становятся привычкой.

И вопросы эти я задаю и самому себе. Но интуиция не должна превращаться в самоуверенность. Это важный момент. Иногда кажется, что ты всё понял по лицу человека, а потом выясняется, что у него просто неудобный микрофон или он всего лишь забыл, что хотел сказать. Поэтому в шоу было смешно наблюдать, как все мы, такие опытные, музыкальные и психологически подкованные, всё равно попадались.

Мне кажется, именно это и нравится зрителям. Они видят не экзамен, а настоящую, живую человеческую игру. Где опыт помогает, но не гарантирует победу. Очень полезное напоминание для всех нас, особенно для людей, которые слишком уверенно говорят: "Я сразу понял".

— Какие дальнейшие творческие планы? В каких проектах увидим вас в ближайшее время?

— В кинотеатрах недавно вышла классная приключенческая комедия "Касса невест" — авантюрная комедия с путешествием во времени, где мой герой Лаврик пытается добыть любовь как артефакт, а в итоге сам попадает в ловушку настоящего чувства.

Кроме того, продолжаю заниматься музыкой и авторскими проектами. После моего дебютного романа в стихах "Письма в прошлое", аудиокнигу по которому я превратил в целый музыкальный аудиоспектакль, мне особенно интересно работать с формой, где соединяются текст, музыка, драматургия и "киношное" мышление. Всё больше хочу не просто сниматься в кино, писать и исполнять песни, а создавать большие формы самому.

Сейчас у меня такой период, когда хочется не распыляться ради количества, а собирать вещи, которые действительно имеют смысл. Хотя со стороны, наверное, это всё равно выглядит как распыление. Вот вроде говорю: "Я сосредоточен", а потом перечисляю кино, музыку, телевидение, книгу и сценарии, которыми занимаюсь прямо сейчас…

— Если отойти от вопросов про работу, то какие планы на оставшуюся часть лета? Планируете отдых?

— Планирую, но осторожно. Потому что в моей жизни слово "планирую" часто смотрит на рабочий график и тихо уходит плакать в коридор. Лето обычно оказывается насыщенным: премьеры, эфиры, съёмки, музыка, концертные поездки. И ты вроде бы мечтаешь о семейном отдыхе, но календарь показывает, что у него совсем другие художественные задачи и планы.

Тем не менее сейчас отдых для меня стал важнее. Не в смысле "надо срочно уехать и ничего не делать месяц", а мне важно находить время для семьи, для нормальной жизни, для дней без бесконечных рабочих переключений.

Хочется моря, природы, простых семейных дней, когда не надо всё время куда-то бежать. Хочется прогулок с женой и дочерью, наших долгих разговоров, возможности выключить телефон хотя бы на несколько часов и знать, что цивилизация за это время не рухнула.

Я только женившись понял, что лето вообще надо иногда проживать, а не только использовать как фон для работы. Раньше часто думал: сейчас сделаю проект, потом отдохну. Потом появлялся следующий проект, потом ещё один. Теперь понимаю, что "потом" — очень хитрое слово. Оно всегда обещает, но редко приходит само.

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Фото: Андрей Федечко

— А как обычно вы любите отдыхать?

— Учусь у супруги отдыхать без чувства вины. Для человека, который привык всё время работать, отдых сначала кажется странным занятием. Ты сидишь спокойно, а внутри кто-то говорит: "Мы бездарно теряем время, может, всё-таки допишем сценарий? Может, лучше займёмся ещё какой-то важной задачей?". У меня очень критичный внутренний менеджер.

Так что лучший отдых для меня сейчас — это смена ритма. Не обязательно лежать без движения. Для нас с Аидой отдых — это просто быть не в гонке. Прогулка, море, город, в котором можно гулять вместе без плана, семейный ужин, фильм, разговор, общая тишина.

Мы любим природу, воду, поездки, где нет слишком жёсткого расписания. Мне нравится просто гулять и смотреть по сторонам. Именно в такие моменты приходят лучшие идеи. Когда ты перестаёшь насильно тащить вдохновение за воротник, оно вдруг само садится рядом.

И, конечно, отдых с семьёй для меня сейчас самый ценный. Потому что работа забирает много внимания, энергии, времени. А рядом с близкими ты возвращаешься в нормальный человеческий масштаб. Без сцены, камеры, эфира, оценок — просто ты.

— Как часто бываете в Петербурге? Без посещения каких мест не обходится поездка?

— В Петербурге бываю не так часто, как хотелось бы. Обычно это связано с работой: концерты, съёмки, какие-то творческие истории. И каждый раз есть ощущение, что город требует больше времени, чем ты ему можешь дать. Петербург вообще не любит, когда его смотрят между делом. Он сразу становится холоднее и как будто говорит: "Молодой человек, вы или гуляйте, или бегите уже на поезд в свою Москву".

Я очень люблю в Петербурге набережные. Для меня это город воды, воздуха, фасадов, отражений. Просто идти вдоль Невы — уже событие. Не обязательно даже иметь маршрут. Петербург хорош именно в движении пешком, когда один мост сменяется другим, вдруг открывается перспектива, и ты понимаешь, почему этот город невозможно перепутать ни с каким другим.

Мой последний приезд в Питер был связан с сольным концертом моей супруги и встречей с читателями моего дебютного романа в стихах в книжном магазине на Невском. И это, конечно, незабываемые впечатления.

Фото: Андрей Федечко

— Какой он, идеальный день в Петербурге?

— Идеальный день в Петербурге начинается без будильника. В моём случае уже звучит почти нереалистично, но мы же фантазируем, можно позволить себе такую роскошь. Проснуться, заказать завтрак в номер, выпить кофе без спешки, выйти на балкон и спокойно ждать, пока жена выберет, что же она сегодня хочет надеть.

Потом — просто ходить пешком. Петербург нужно проходить ногами. Не галопом по достопримечательностям, а именно идти, смотреть, останавливаться, сворачивать, теряться. Невский, набережные, каналы, мосты, где-то зайти во двор, где-то остановиться у воды. Этот город очень кинематографичен, но не в смысле "красивой картинки", а в смысле внутреннего состояния. Он всё время предлагает тебе подумать.

Меня всегда восхищает, как прекрасны фасады питерских домов и как часто обшарпаны внутренние дворики. Разве это не похоже на нас, людей? Мы в любой, даже самой сложной жизненной ситуации стараемся держать лицо, даже когда всё рушится внутри.

Очень люблю старые питерские дворы, этот особенный свет, который бывает только там. И, конечно, хочется иногда просто посидеть в маленьком кафе, держа любимую за руку и осознавая простую мысль, что я невероятно счастливый человек.

Главное фото: Андрей Федечко