Петербуржцы Олег Виллард и Анастасия Тукмачева примут участие в шоу "Погоня 2" на ТНТ

В масштабной игре на выживание знаменитости вновь будут скрываться от команды преследователей, где для победы одной лишь скорости и выносливости будет недостаточно.

19 июля в 21:00 телеканал ТНТ представит премьеру второго сезона спортивного шоу "Погоня". В масштабной игре на выживание знаменитости вновь будут скрываться от команды преследователей, где для победы одной лишь скорости и выносливости будет недостаточно – решающую роль сыграют хитрость, стратегия и умение принимать решения за доли секунды.

В первом выпуске зрители увидят петербуржцев, спортсменов, блогеров и участников проекта "Титаны" Олега Вилларда и Анастасию Тукмачеву.

Я много лет тренирую людей и сам постоянно соревнуюсь с собой, но здесь была совсем другая история: никакой штанги, никакого привычного зала — только скорость, реакция, тактика и умение принимать решения за доли секунды. Такие проекты показывают, насколько ты готов к реальной непредсказуемости. Когда смотришь такие шоу по телевизору, кажется, что это просто игра. Но когда оказываешься внутри, понимаешь, насколько там высокий уровень адреналина. Ты забываешь, что вокруг камеры, и полностью погружаешься в происходящее. Это был мощный эмоциональный опыт, который точно останется в памяти. Олег Виллард, мастер спорта по гребле на ялах, тренер по нейрофитнесу и функциональному тренингу, участник второго сезона шоу "Титаны" и победитель шоу "Титаны. Битва сезонов" на ТНТ

Видела выпуски "Погони" на ТНТ с другими звёздами, и мне стало интересно, реально ли умение хорошо и быстро бегать помогает в этом проекте, либо же есть какой-то другой секрет успеха. Поэтому, когда мне предложили принять участие, я сразу же согласилась. Для меня стало вызовом победить свою панику, быстро сообразить, что надо делать в игре, где каждый сам за себя и нет никаких правил и правильных действий. Анастасия Тукмачева, спортивный блогер, ультрамарафонец, участник первого сезона шоу "Титаны" на ТНТ

Формат игры остается прежним: в каждой серии 15 звездных участников выйдут на улицы Москвы и Подмосковья, чтобы спрятаться от команды ловцов в черных костюмах. До финального свистка им предстоит не только убегать от преследования, но и проходить специальные испытания, заключать временные союзы, рисковать ради денег и самостоятельно решать, кому из соперников помочь, а кого оставить позади. До финала доберутся далеко не все, а денежный приз достанется только самым быстрым, расчетливым и хладнокровным. При этом размер выигрыша будет зависеть исключительно от самих участников.

Ведущими нового сезона вновь стали актеры Олег Гаас и Вячеслав Чепурченко. Состав участников обещает быть максимально разнообразным: среди них значатся L"One, Илья Ковальчук, Никита Нагорный, Олег Шепс, Максим Лутчак, Никита Джигурда, Наталия Медведева, Леон Кемстач, Антон Богданов, Natan, Денис Власенко, Арина Аверина, Михаил Башкатов и другие известные актеры, спортсмены, блогеры, экстрасенсы, а также победители и финалисты популярных реалити-шоу.

После первого сезона мы убедились, что секрет "Погони" — в её простоте и абсолютной честности. Здесь невозможно спрятаться за образом или заранее продуманной стратегией: игра очень быстро показывает, кто способен сохранять холодную голову под давлением. Во втором сезоне мы сделали проект масштабнее, добавили новых участников, новые локации и ещё больше непредсказуемых ситуаций. Каждая серия — это отдельное приключение, в котором исход невозможно предугадать до последних секунд. Константин Обухов, генеральный продюсер

Как мне кажется, преимущество в такой игре всегда есть у спортсменов. Но "Погоня" уже доказала, что одной физической подготовки недостаточно. Очень часто побеждают не самые быстрые, а те, кто умеет мыслить стратегически, могут вовремя рискнуть, довериться интуиции или, наоборот, затаиться в нужный момент. Именно это делает игру такой непредсказуемой и интересной Олег Гаас, ведущий шоу

Фото: пресс-служба ТНТ